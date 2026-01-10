В метро Киева увеличили интервалы на фоне проблем с энергоснабжением

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Временные интервалы между поездами были увеличены в метро Киева на фоне перебоев в энергоснабжении. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

По его данным, на всех трех линиях Киевского метро время ожидания поездов составит 10 минут.

Ранее сегодня энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о введении аварийных отключений света в Киеве и области. Позднее аварийные отключения в некоторых районах украинской столицы и Киевской области были отменены. Работа водо- и теплоснабжения в Киеве сегодня была остановлена. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Киеве, Киевской области и других регионах Украины не первый день.