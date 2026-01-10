В Липецке ужесточили статью жителю, избившему до смерти мужчину в кальянной

Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте мужчины, который до смерти избил посетителя кальянной в Липецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в причинении смерти жителю Липецка. 3 января обвиняемый нанес 29-летнему мужчине удары по голове, причинив челюстно-лицевую травму. Потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщалось, что избиение произошло в кальянной в Липецке. В отношении 27-летнего напавшего было возбуждено дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Он был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у местного руководителя управления ведомства доклад по делу с обоснованием квалификации и избрания меры пресечения. После этого нападавшему было предъявлено обвинение по более тяжкой статье - причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть. Также была добавлена уголовная статья о хулиганстве.

В СК отметили, что в ходе расследования будет дана оценка действиям других участников конфликта.