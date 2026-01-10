В Омске в ДТП пострадали трое детей

Водитель ВАЗ наехал на двух мальчиков и девочку

ОМСК, 10 января. /ТАСС/. Автомобиль в Омске сбил троих детей, их доставили в больницу. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"Водитель автомобиля ВАЗ наехал на двух мальчиков 2010 и 2013 годов рождения и восьмилетнюю девочку, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии дети получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали сотрудники подразделений ГИБДД УМВД России по Омску. Прокуратура взяла на контроль ход проверки и установление всех обстоятельств произошедшего.