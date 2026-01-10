На Можайском шоссе из-за ДТП затруднено движение

В районе дома № 48 опрокинулся автомобиль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Можайском шоссе в сторону области затруднено из-за ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Можайском шоссе (в районе д. 48) произошло опрокидывание автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что движение в сторону области затруднено на 1,3 км. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.