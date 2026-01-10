ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Ставрополье при пожаре в частном доме погибли два человека

Возгорание произошло в станице Ессентукской
20:44
обновлено 21:07
ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Тело мужчины нашли при тушении пожара в частном доме на Ставрополье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"При тушении пожара в частном домовладении обнаружен труп мужчины", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили, что при ликвидации возгорания также было обнаружено тело женщины.

Ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил, что в станице Ессентукской горит частный дом.

В новость внесены изменения (11.01.2026 в 00:07 мск ) - добавлена информация об увеличении числа погибших при пожаре в частном доме на Ставрополье. 

