На Ставрополье при пожаре в частном доме погибли два человека

ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Тело мужчины нашли при тушении пожара в частном доме на Ставрополье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"При тушении пожара в частном домовладении обнаружен труп мужчины", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили, что при ликвидации возгорания также было обнаружено тело женщины.

Ранее глава Предгорного округа Николай Бондаренко сообщил, что в станице Ессентукской горит частный дом.

