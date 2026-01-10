Гусев: в Воронеже из-за падения обломков БПЛА загорелась квартира

Кроме того, поврежден один автомобиль

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС, архив

ВОРОНЕЖ, 10 января. /ТАСС/. В Воронеже в одной из квартир жилого дома произошло возгорание после падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"В жилом доме произошло возгорание в квартире, оно уже потушено", - написал он. Кроме того, поврежден как минимум один автомобиль.

Гусев ранее заявил, что в Воронежской области из-за падения обломков уничтоженных дронов пострадали два человека.