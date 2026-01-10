Число пострадавших после атаки ВСУ на Воронежскую область выросло до четырех

Все они были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи, сообщил губернатор региона Александр Гусев

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Число пострадавших в результате массированной атаки БПЛА на Воронежскую область увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Всего дежурным силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем и двумя районами области были обнаружены, уничтожены и подавлены 17 беспилотных летательных аппаратов", - написал он в своем Telegram-канале.

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека. Одна женщина получила черепно-мозговую травму, другая - проникающее ранение брюшной полости, у третьей пострадавшей и у одного мужчины зафиксировали легкие порезы. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Глава региона также проинформировал, что повреждения окон и фасадов получили семь многоквартирных домов, в том числе один строящийся. В двух из них произошли возгорания, они оперативно потушены. Кроме того, в различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

По данным Гусева, на всей территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.