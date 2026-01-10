В Воронеже и четырех муниципалитетах отменили угрозу удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
21:18
ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Непосредственная угроза удара БПЛА отменена в Воронеже и четырех муниципалитетах региона. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах", - написал он.
Глава региона отметил, что опасность атаки беспилотников на территории области сохраняется.