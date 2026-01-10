Торнадо перевернул три учебных самолета в аэропорту Греции

Несмотря на погодные условия, все рейсы в аэропорту города Александруполис выполняются в обычном режиме

АФИНЫ, 11 января. /ТАСС/. Торнадо со скоростью ветра в 154,5 км/ч пронесся по центру греческого города Александруполис, перевернув три учебных самолета в аэропорту, повалив деревья, нанеся ущерб витринам магазинов и автомобилям. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news.

По его данным, 10 января вечером в городе разразилась сильная буря и пронесся торнадо. В местном аэропорту Демокритос сильный ветер перевернул три учебных самолета. Ущерб также нанесен припаркованным автомобилям. Несмотря на плохие погодные условия, все рейсы в аэропорту выполняются в обычном режиме. Ущерб также зафиксирован в порту города, где на берег выбросило лодки.

По данным Национальной обсерватории Афин, порывы ветра со скоростью, достигавшей 154,5 км/ч, и продолжавшиеся около 15 минут, повалили более 15 деревьев на прибрежных и центральных проспектах города, которые либо упали на припаркованные автомобили, либо заблокировали движение транспорта. Были также сорваны навесы, повреждены витрины ряда магазинов, опрокинуты мусорные баки, столы и стулья. Никто из жителей города не пострадал.

Пожарные службы Александруполиса и пригородов занимаются распилкой и уборкой упавших деревьев с улиц, устранением другого ущерба и обеспечением безопасности в общественных местах. Согласно прогнозам погоды, сильный юго-западный ветер будет дуть до утра. В заявлении муниципалитета Александруполиса жителям рекомендуется ограничить передвижения, находиться подальше от деревьев, дорожных знаков или временных построек и следовать указаниям властей.

Представители Управления по восстановлению после стихийных бедствий в Северной Греции отправятся 12 января в Александруполис для оценки ущерба, причиненного торнадо, отмечает телеканал.