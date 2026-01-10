Гусев: в Воронеже из-за атаки БПЛА повреждены шесть домов и два автомобиля

Также пострадал объект одной из спасательных служб

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. В Воронеже в результате атаки беспилотников шесть частных домов и два автомобиля получили повреждения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"В различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники", - написал он.

Ранее губернатор информировал, что после падения обломков сбитых дронов произошло возгорание в квартире, два человека получили травмы.