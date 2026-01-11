ТАСС: в деле топ-менеджера "Ростелекома" появился эпизод взятки

Уголовное дело Владимира Шадрина связано с закупкой лицензий IBM QRadar

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Эпизод о взятке появился в уголовном деле обвиняемого в особо крупном мошенничестве экс-директора по выделенным сетям связи "Ростелекома" Владимира Шадрина. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящий момент Шадрину инкриминируется ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также ст. 290 УК РФ (получение взятки), а [гендиректору "Комплаинс софт" Антону] Менчицу инкриминируется ст. 159 УК РФ и ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - сообщил собеседник агентства.

Уголовное дело обвиняемого в особо крупном мошенничестве экс-директора по выделенным сетям связи "Ростелекома" Шадрина связано с закупкой лицензий IBM QRadar (система обнаружения мошенничества). Система IBM QRadar была разработана программистами для обнаружения угроз и реагирования на них, которая помогает группам безопасности более эффективно управлять инцидентами.

Шадрин и Менчиц обвиняются в хищении средств "Ростелекома" и по решению суда содержатся в одном из столичных СИЗО с ноября 2025 года. Доказанность причастности фигурантов к инкриминируемым им преступлениям подтверждается анализом переписок между ними в Telegram, а также показаниями свидетелей. На имущество обвиняемых наложен обеспечительный арест.