NY Post: в штате Миссисипи мужчина убил шесть человек

Как сообщила газета, предположительно, среди жертв 24-летнего Дарики Мура была семилетняя девочка

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Мужчина застрелил шесть человек в пятницу в штате Миссисипи в США. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP) со ссылкой на полицию.

Правоохранители отметили, что подозреваемый 24-летний Дарика Мур открыл стрельбу в трех районах вблизи города Уэст-Поинт. Мур, предположительно, убил своего отца, брата и дядю, после чего скрылся с места преступления. Позже он убил семилетнюю девочку и поехал в другое место, где застрелил еще двух мужчин.

Полиция задержала Мура, и теперь за совершенное преступление ему может грозить смертная казнь. Как отметили правоохранители, инцидент стал одним из крупнейших в истории штата за последние 10 лет.