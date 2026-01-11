Пропавшего в Кузбассе подростка нашли мертвым

В его поиске принимали участие 194 человека

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Пропавшего 17-летнего подростка из города Прокопьевска Кемеровской области нашли мертвым. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"К сожалению, он был найден погибшим. Приносим искренние соболезнования родным и близким парня", - говорится в сообщении.

9 января 2026 года в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" поступила заявка на поиск 17-летнего подростка. Юноша возвращался домой и пропал. После сбора информации запустили активный поиск.

В поиске принимали участие 194 человека, включая местных жителей и сотрудников полиции.