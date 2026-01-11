Пострадавшая после атаки БПЛА на Воронеж умерла в больнице

Врачи боролись за жизнь женщины, но ранения оказались тяжелыми

Редакция сайта ТАСС

© Константин Андреев/ ТАСС, архив

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Жительница Воронежа, получившая ранения при падении обломков дрона ВСУ на дом, умерла в больнице. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"К огромному сожалению, ночью в реанимации умерла молодая женщина, получившая ранения при падении обломков БПЛА на один из частных домов. Врачи успели сделать операцию, боролись за Дину Леонидовну, но ранения оказались слишком тяжелыми", - написал он.

Губернатор отметил, что 10 января на Воронеж была совершена одна из самых сильных атак с помощью дронов с начала СВО. Украинские войска атаковали гражданские объекты. Повреждения получили больше 10 многоквартирных домов, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий.

Гусев сообщил, что в настоящее время в больнице находится прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Еще двоих жителей, получивших порезы, отпустили на амбулаторное лечение.

Сотрудники мэрии и оперативных служб продолжают работать на объектах, получивших повреждения.