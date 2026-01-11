В Приамурье от полученных на железной дороге травм умер помощник машиниста

Трагедия произошла в ночь на 11 января

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 января. /ТАСС/. Помощник машиниста получил травмы на железной дороге и умер в медучреждении в Амурской области. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Там проинформировали, что на заезде на 29-й путь станции Верхний Улак Тындинского региона Дальневосточной железной дороги получил травмы помощник машиниста при экипировке песком локомотива. Мужчину 1987 года рождения доставили в больницу, однако он умер от полученных травм.

Трагедия произошла в ночь на 11 января. Как уточнили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, мужчина вышел из локомотива, не дождавшись его полной остановки. Его зажало между боковой частью локомотива и площадкой эстакады. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Тындинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе нее также будет дана оценка соблюдению обязательных требований при организации труда железнодорожников.