Прокуратура проводит проверку после возгорания дома в Приморье

Площадь пожара составила около 300 кв. м

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств возгорания одноэтажного четырехквартирного жилого дома в Уссурийске, где площадь пожара составила около 300 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Установлено, что утром 11 января 2026 года произошло возгорание одноэтажного 4-квартирного жилого дома. <...> Площадь пожара составила около 300 кв. м <...> Надзорное ведомство поставило на контроль вопросы соблюдения жилищных прав граждан, проведение доследственной проверки по факту пожара, а также установление обстоятельств произошедшего", - рассказали в пресс-службе.

Надзорным ведомством отмечается, что в результате пожара, помимо дома, сгорели пристроенный к нему гараж и автомобиль в нем.