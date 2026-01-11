Генконсульство РФ на Пхукете выясняет обстоятельства крушения судна с россиянами

При столкновении прогулочного катера Korawich Marine 888 с рыболовецким судном погибла россиянка

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 11 января. /ТАСС/. Российское генеральное консульство в провинции Пхукет выясняет обстоятельства крушения судна с россиянами на борту в Андаманском море. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул в таиландской провинции Егор Иванов.

"Сотрудники генерального консульства России в провинции Пхукет выясняют обстоятельства крушения судна с россиянами на борту", - сказал он.

Как сообщила газета Thairath, россиянка погибла в результате столкновения прогулочного катера Korawich Marine 888 с рыболовецким судном неподалеку от острова Пхукет. По данным издания, жертвой является 18-летняя российская туристка Елизавета Старых. При столкновении пострадали 19 иностранных туристов. Korawich Marine затонул.

Источник ТАСС в местной туристической индустрии ранее сообщил, что оператор Korawich Marine 888 "проводит экскурсионные поездки в основном для русскоговорящих туристов в низкобюджетном сегменте, что влияет на качество сервиса". "Катера этой компании ранее уже попадали в аварии", - уточнил собеседник.

Один из российских туристов, который недавно был на экскурсии именно на этом катере, рассказал ТАСС, что им не показали половину из включенных в программу 11 островов. "Они постоянно куда-то спешили, организация была отвратительной. Мы туда ехали исключительно ради [островов] Пхи-Пхи. А в итоге времени у нас не хватило, самые интересные места мы не посетили. Еще смутило то, что местный русскоговорящий гид во время остановок прямо на крыше катера курил марихуану", - посетовал собеседник.

По данным морских властей провинции Пхукет, авария произошла в воскресенье в 08:55 по местному времени (04:55 мск). Всего на катере находились 55 человек - 52 туриста и 3 члена экипажа.