Замглавы района на Кубани уволили за грубое отношение к сотрудникам спасотряда

Андрея Антоненко освободил от должности глава Калининского района Виктор Кузьминов

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Первый заместитель главы Калининского района Краснодарского края освобожден от должности за грубое и некорректное поведение в отношении сотрудников спасотряда. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Виктор Кузьминов.

Ранее в Telegram-каналах местных СМИ сообщалось, что первый заместитель главы Калининского района Андрей Антоненко угрожал спасателям и нецензурно выражался в общении с ними.

"30 декабря 2025 года мой первый заместитель Антоненко Андрей Григорьевич, находясь на территории спасотряда, допустил грубое и некорректное поведение по отношению к его сотрудникам. <…> Принял решение 12 января освободить Антоненко от занимаемой должности", - написал Кузьминов.

Он отметил, что подобное поведение - недопустимое нарушение профессиональной этики муниципального служащего.