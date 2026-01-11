Под Новосибирском пропал подросток

Мальчика ищут пятые сутки

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Подросток пропал в Искитимском районе Новосибирской области в мороз. Его местонахождение неизвестно с 7 января, сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Пропал Александр Д., 14 лет, деревня Бурмистрово, Искитимский район, Новосибирская область. С 7 января 2026 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении отряда.

Рост мальчика 152 см, у него темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в коричневую куртку, черные штаны и ботинки, черно-белую шапку. При себе имел черную сумку. В настоящее время температура воздуха в Новосибирской области держится у отметки -18 градусов.