Под Новосибирском пропал подросток
Редакция сайта ТАСС
09:29
НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Подросток пропал в Искитимском районе Новосибирской области в мороз. Его местонахождение неизвестно с 7 января, сообщили в региональном отделении поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Пропал Александр Д., 14 лет, деревня Бурмистрово, Искитимский район, Новосибирская область. С 7 января 2026 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении отряда.
Рост мальчика 152 см, у него темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в коричневую куртку, черные штаны и ботинки, черно-белую шапку. При себе имел черную сумку. В настоящее время температура воздуха в Новосибирской области держится у отметки -18 градусов.