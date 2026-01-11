Воронежская православная гимназия повреждена из-за атаки БПЛА

Воронеж 10 января подвергся одной из самых сильных атак беспилотников с начала СВО

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Здание Воронежской православной гимназии получило повреждения в результате атаки украинских беспилотников 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

"Информация по поврежденному образовательному объекту. Это учреждение епархии - Воронежская православная гимназия", - говорится в сообщении.

10 января Воронеж подвергся одной из самых сильных атак беспилотников с начала СВО. Украинские войска атаковали гражданские объекты, повреждения получили больше 10 многоквартирных домов, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Одна женщина погибла, одна госпитализирована.