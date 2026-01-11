Гусев назвал атаку БПЛА на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО

По словам губернатора, украинские войска атаковали гражданские объекты

Губернатор Воронежской области Александр Гусев © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

ВОРОНЕЖ, 11 января. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что произошедшая 10 января атака украинских беспилотников на город стала одной из самых сильных с начала СВО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска атаковали гражданские объекты. Повреждения получили больше 10 многоквартирных домов, столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий.

Гусев сообщил, что в настоящее время в больнице находится прооперированная женщина с ранением в брюшную полость. Еще двоих жителей, получивших порезы, отпустили на амбулаторное лечение.

Сотрудники мэрии и оперативных служб продолжают работать на объектах, получивших повреждения.

Ранее получившая ранения при падении обломков дрона ВСУ на дом женщина умерла в больнице.