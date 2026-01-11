ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 50 беспилотниками за сутки

Ранены три человека
Редакция сайта ТАСС
10:11
© Екатерина Христова/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью более чем 50 дронов за минувшие сутки, ранены три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка и Новая Таволжанка совершены атаки 17 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона на парковке предприятия ранены двое мужчин. Их госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Еще один мужчина получил ранение в селе Березовка Борисовского округа в результате детонации дрона. Пострадавший также госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. ВСУ атаковали Борисовский округ 10 дронами, 7 из них были сбиты.

В Белгородском округе 6 населенных пунктов были атакованы 7 беспилотниками, 4 из них сбиты и подавлены. В поселке Октябрьский поврежден частный дом.

По Грайворонскому округу ВСУ выпустили 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, атаковали округ с помощью 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. В городе Грайворон повреждены частный дом, в селах Глотово и Замостье - по одному частному дому. В Краснояружском округе поселки и села атаковали 7 беспилотников, 2 из которых подавлены и сбиты. 

УкраинаРоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине