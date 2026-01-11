ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 50 беспилотниками за сутки

Ранены три человека

БЕЛГОРОД, 11 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области с помощью более чем 50 дронов за минувшие сутки, ранены три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Белянка и Новая Таволжанка совершены атаки 17 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона на парковке предприятия ранены двое мужчин. Их госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода", - говорится в сообщении. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Еще один мужчина получил ранение в селе Березовка Борисовского округа в результате детонации дрона. Пострадавший также госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода. ВСУ атаковали Борисовский округ 10 дронами, 7 из них были сбиты.

В Белгородском округе 6 населенных пунктов были атакованы 7 беспилотниками, 4 из них сбиты и подавлены. В поселке Октябрьский поврежден частный дом.

По Грайворонскому округу ВСУ выпустили 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов, атаковали округ с помощью 8 беспилотников, 3 из которых сбиты. В городе Грайворон повреждены частный дом, в селах Глотово и Замостье - по одному частному дому. В Краснояружском округе поселки и села атаковали 7 беспилотников, 2 из которых подавлены и сбиты.