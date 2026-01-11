Украинец на внедорожнике сбил пограничника, пытаясь выехать в Румынию

Поиски водителя продолжаются, однако задержаны шесть человек, которые находились в машине при попытке прорыва границы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Водитель внедорожника травмировал пограничника, пытаясь выехать с Украины в Румынию. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

"На Буковине пограничный наряд обнаружил внедорожник, который двигался в направлении украинско-румынской границы. Водитель проигнорировал требование военнослужащих остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничного наряда, пытаясь преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать в Румынию", - говорится в сообщении.

В результате действий водителя один из пограничников "получил тяжелые множественные телесные повреждения". Пострадавший госпитализирован. Позднее пограничники вместе с полицейскими нашли брошенный автомобиль на окраине одного из населенных пунктов. Задержаны шесть человек, которые находились в машине при попытке прорыва границы. Поиски водителя продолжаются.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально выхватывают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно уйти за границу.