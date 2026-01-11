Житель Ульяновска напал на сотрудника пункта выдачи заказов

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 11 января. /ТАСС/. Следственные органы в Ульяновске возбудили уголовное дело в отношении жителя областного центра, напавшего на сотрудника пункта выдачи заказов. Об этом сообщили в УМВД по региону.

"Органами дознания ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый в противоправных действиях в кратчайшие сроки был задержан. Им оказался житель областного центра 1963 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в пункте выдачи товаров на улице Богдана Хмельницкого.

По данным местных СМИ, в пункте выдачи заказов агрессивный мужчина оскорблял сотрудника из-за его внешнего вида, угрожал канцелярским ножом и выхватил у него телефон.