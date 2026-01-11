В Приморье ребенок пострадал при катании на снегокате, привязанном к авто

Прокуратура взяла ситуацию на контроль

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Мужчина в Дальнегорске Приморского края прокатил своего восьмилетнего сына на снегокате, привязанном к машине, в результате ребенок упал и сломал крестец. Прокуратура взяла ситуацию на контроль, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

По данным МВД России по Приморскому краю, в Дальнегорском городском округе отец восьмилетнего мальчика устроил игры на проезжей части дороги, привязав снегокат сына веревкой к автомобилю Suzuki Escudo. В результате ребенок упал со снегоката и получил перелом крестца.

"Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств травмирования ребенка в Дальнегорске.

Надзорное ведомство <…> даст оценку действиям законных представителей несовершеннолетнего. Не останутся без внимания условия воспитания и проживания ребенка, а также полнота профилактической работы уполномоченных органов", - отметили в ведомстве, добавив, что на контроле также результаты процессуальной проверки по этому факту.

В краевой полиции отметили, что действия водителя могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ "Перевозка людей вне кабины автомобиля", предусматривающей административный штраф в размере 1 тыс. рублей. За действия, приведшие к травмированию человека предусмотрена дополнительная административная ответственность - штраф до 37,5 тыс. рублей или лишение прав на управление транспортными средствами на срок до двух лет.