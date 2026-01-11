Во Львове сотрудник ТЦК грубо оттолкнул в сугроб вступившуюся за парня девушку

Мужчину затолкнули в микроавтобус, а девушка пыталась его вытащить

Редакция сайта ТАСС

© Omer Messinger/ Getty Images, архив

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во Львове толкнул в снег девушку, которая пыталась отбить у военкомов своего молодого человека. Видео инцидента разместило в Telegram-канале издание "Страна".

На кадрах видно, как мужчину затолкнули в микроавтобус, а девушка пытается его вытащить. Сотрудник ТЦК оттаскивает ее от машины и грубо толкает в сугроб, после чего спешно направляется к второму микроавтобусу.

Прохожие бросились девушке на помощь. О ее состоянии информации нет.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских соцсетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями ТЦК в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники ТЦК активизируют рейды по общественным местам, хватают мужчин и заталкивают в свои микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". При этом нередко жители Украины вступают в прямой конфликт с сотрудниками ТЦК.