В Волгограде в ДТП пострадали три человека
15:24
ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. В Волгограде три человека пострадали в результате наезда пассажирского автобуса на столб. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
"В Советском районе [Волгограда] напротив дома 105 по пр. Университетскому водитель не справился с управлением автобуса и совершил наезд на столб. В результате ДТП пострадали 3 пассажира транспортного средства", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.