В Волгограде в ДТП пострадали три человека

Водитель не справился с управлением автобуса и наехал на столб

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. В Волгограде три человека пострадали в результате наезда пассажирского автобуса на столб. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"В Советском районе [Волгограда] напротив дома 105 по пр. Университетскому водитель не справился с управлением автобуса и совершил наезд на столб. В результате ДТП пострадали 3 пассажира транспортного средства", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.