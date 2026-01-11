В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Редакция сайта ТАСС
15:22
обновлено 16:05
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Предупреждение об угрозе с воздуха также действовало в Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях.
Позже сообщили об отмене тревоги в Киеве. Она длилась 40 минут.
Предупреждение об угрозе с воздуха по-прежнему действует в Киевской, Сумской и Черниговской областях.
