ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Киевской, Сумской и Черниговской областях
Редакция сайта ТАСС
15:22
обновлено 16:05

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха также действовало в Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях.

Позже сообщили об отмене тревоги в Киеве. Она длилась 40 минут.

Предупреждение об угрозе с воздуха по-прежнему действует в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (19:05 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в Киеве и Житомирской области. 

Украина