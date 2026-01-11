В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Предупреждение об угрозе с воздуха действует в Киевской, Сумской и Черниговской областях

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха также действовало в Киевской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях.

Позже сообщили об отмене тревоги в Киеве. Она длилась 40 минут.

Предупреждение об угрозе с воздуха по-прежнему действует в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

В новость внесены изменения (19:05 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в Киеве и Житомирской области.