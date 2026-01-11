На нефтебазе под Волгоградом ликвидировали открытое горение
16:16
ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. Открытое горение на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области, возникшее в результате падения обломков БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в администрации региона.
10 января Telegram-канал областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщал, что в Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.
"11 января в 14:03 ликвидировано открытое горение", - сообщили в администрации региона.