На нефтебазе под Волгоградом ликвидировали открытое горение

ВОЛГОГРАД, 11 января. /ТАСС/. Открытое горение на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области, возникшее в результате падения обломков БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в администрации региона.

10 января Telegram-канал областной администрации со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщал, что в Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.

"11 января в 14:03 ликвидировано открытое горение", - сообщили в администрации региона.