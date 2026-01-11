Число жертв обстрелов Алеппо курдами с 6 января возросло до 24

Почти 130 человек ранены

ТУНИС, 11 января. /ТАСС/. Число жертв среди мирных жителей города Алеппо от обстрелов со стороны курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) с 6 января возросло до 24, по меньшей мере 129 человек получили ранения. Об этом сообщил Минздрав в переходном правительстве арабской республики.

Накануне сообщалось о 23 погибших и свыше 100 пострадавших. По информации агентства SANA, после вывода из кварталов Алеппо последних групп бойцов формирований СДС силы внутренней безопасности и службы по обезвреживанию мин приступили к ликвидации последствий столкновений в квартале Шейх-Максуд, где несколько дней продолжался интенсивный обмен ударами.

Губернатор Алеппо Аззам Аль-Гариб сообщил в официальном заявлении в X, что ситуация в сфере безопасности в районах Шейх-Максуд и Ашрафия постепенно стабилизируется.

Обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда формирования СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. В результате погиб один военнослужащий, несколько получили ранения. Сирийская армия в ответ на нарушение режима прекращения огня уничтожила склад боеприпасов курдских формирований в районе Шейх-Максуд. После этого в нескольких районах Алеппо начался интенсивный обмен ударами. 9 января сирийская армия начала операцию по зачистке квартала Шейх-Максуд от бойцов СДС, отказавшихся добровольно покинуть город.

Населенные курдами кварталы Ашрафия и Шейх-Максуд находились под защитой курдских ополченцев с 2012 года. После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года новая администрация разрешила формированиям СДС остаться на некоторое время на севере Алеппо для обеспечения безопасности мирных граждан. В апреле 2025 года по соглашению с переходным сирийским правительством курдская коалиция начала постепенный вывод своих сил на северо-восток страны.