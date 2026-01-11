В Родинском ДНР 7 января из-за атаки ВСУ погиб мирный житель

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Мирный житель погиб в населенном пункте Родинское Донецкой Народной республики 7 января в результате украинской атаки. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"Поступили дополнительные сведения о гибели гражданского лица 07.01.26 в н. п. Родинское (Красноармейский муниципальный округ)", - сказано в сообщении.

В управлении добавили, что 9 декабря из-за украинской агрессии в Красноармейске был ранен мирный житель.

По данным управления, за минувшие сутки не зафиксировано фактов вооруженных атак ВСУ по территории ДНР.