В Мурманской области на нефтебазе произошел разлив 80 тонн бензина

Подачу топлива прекратили

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 12 января. /ТАСС/. Разлив около 80 тонн нефтепродуктов произошел на территории нефтебазы в городе Оленегорске Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Вечером 11 января 2026 года в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступила информация о разливе нефтепродуктов в городе Оленегорске. По адресу: Промышленный проезд, д. 11, на территории нефтебазы, произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате в пределах площадки произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подачу топлива оперативно прекратили. Нефтепродукт находится в улавливающих сооружениях.