В Приморье задержали подозреваемых в мошенничестве с продажей машин

Ущерб от незаконной деятельности составил свыше 130 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае выявили подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей из Японии. Ущерб от незаконной деятельности составил более 130 млн рублей, от действий аферистов пострадали свыше 400 человек, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых по ранее возбужденному уголовному делу, оперативники краевого Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке ОРЧ СБ УМВД России по Приморскому краю задержали подозреваемых в противоправной деятельности в сфере торговли автотранспортом. Всего в полицию обратились более 400 жителей Приморья и других регионов. Потерпевшие сообщали, что стали жертвами аферистов при покупке на аукционах и доставке японских автомобилей, с общим материальным ущербом более 130 млн рублей", - говорится в сообщении.

По всем фактам возбуждены дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), они соединены в одно производство. В ходе следствия удалось установить, что злоумышленники размещали в интернете объявления о поставке машин из Японии по ценам ниже рыночных. Во Владивостоке и Находке они организовали сеть филиалов, в которых покупатели заключали дистанционные договоры. В документах указывались банковские реквизиты подставных физлиц и закреплялась необходимость внесения предоплаты. Если клиенты отказывались от сделки, деньги им не возвращались.

"При получении транспортных средств граждане понимали, что параметры или стоимость автомобилей отличаются от ожидаемых, некоторые машины были без сопроводительных документов. Однако заказчики были вынуждены принять их, чтобы не лишиться и денег, и транспорта", - отметили в УМВД.

По подозрению в мошенничестве задержаны семь жителей Находки: пятеро мужчин и две женщины. В ходе обысков по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Трое фигурантов заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. 34-летний организатор незаконной деятельности ожидает приговора суда.