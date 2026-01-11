На Камчатке за сутки зафиксировали 13 афтершоков

Они не ощущались в населенных пунктах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 13 сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 13 афтершоков магнитудой до 4,8. В населенных пунктах они не ощущались", - сказали в ведомстве.

В регионе активны шесть вулканов. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.