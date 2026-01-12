На Камчатке в новогодние выходные в пожарах пострадали семь человек

Всего за праздничные дни в регионе зарегистрировали 35 происшествий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 января. /ТАСС/. В новогодние выходные на Камчатке 7 человек пострадали, еще 11 были спасены из огня. Всего за праздничные дни на полуострове было зарегистрировано 35 происшествий, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"Всего за праздничные дни на Камчатке зарегистрировано 35 происшествий, в том числе 17 пожаров. В результате происшествий пострадали 7 человек, 11 человек были спасены. В новогоднюю ночь пожаров в жилых домах и квартирах зарегистрировано не было", - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в новогодние праздники один человек погиб в природной среде в результате столкновения снегохода со снежным комом. Всего на природе помощь спасателей МЧС России и краевых спасателей потребовалась восемь раз - чаще всего сотрудники выезжали на заявки от застрявших в снегу автомобилистов.