Суд запретил сайт по продаже разрешений на перевозку опасных грузов

Интернет-ресурс, на котором предлагалось приобрести свидетельства ДОПОГ любому желающему, выявили сотрудники военной прокуратуры Подольского гарнизона

МОСКВА, 12 января./ТАСС/. Щербинский суд Москвы по требованию военной прокуратуры запретил сайт, на котором открыто продавались свидетельства ДОПОГ, которые дают право водителям перевозить опасные грузы. Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Признать сведения, размещенные на интернет-сайте <...> информацией, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение подлежит исполнению немедленно", - сказано в документе. В настоящий момент сайт уже не доступен для интернет-пользователей.

Как отмечается в решении суда, сотрудники военной прокуратуры Подольского гарнизона во время мониторинга интернета выявили сайт, на котором предлагалось приобрести ДОПОГ любому желающему. При этом купить документ можно было без прохождения учебных курсов и сдачи необходимых экзаменов. В прокуратуре сочли эту информацию опасной для открытого распространения и обратились в суд с иском о блокировке ресурса. Суд исковые требования надзорного ведомства полностью удовлетворил.

Свидетельство ДОПОГ обязаны иметь водители, которые профессионально занимаются перевозкой опасных грузов. Также свидетельство обязательно для всех лиц, находящихся в кабине транспортного средства и участвующих в процессе перевозки опасных грузов, например, экспедиторов, а также для сотрудников, выполняющих функции консультантов по вопросам безопасности транспортировки опасных веществ.