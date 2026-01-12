Жители поселка в Хабаровском крае из-за аварии остались без воды и отопления

Температура воздуха в населенном пункте опускалась до минус 42 градусов

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Подача холодного и горячего водоснабжения, а также тепла ограничена в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края из-за аварии на коммунальных сетях. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Предварительно установлено, что 11 января 2025 года в результате аварии на коммунальных сетях в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии в многоквартирные дома и социальные учреждения", - говорится в сообщении.

Выполняются ремонтно-восстановительные работы, ход которых находится на контроле прокуратуры Верхнебуреинского района.

Специалисты ведомства оценят деятельность должностных лиц ресурсоснабжающей организации, а также органов местного самоуправления, в том числе при содержании объектов жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание будет уделено вопросам проведения перерасчета за предоставление услуг ненадлежащего качества.

В конце декабря в Новом Ургале была авария на скважинах водозабора, была нарушена подача воды. Местные власти организовали подвоз. Также из-за завоздушивания системы отмечались перебои с теплоснабжением. Аварию устранили перед новогодними праздниками.

В Новом Ургале проживает порядка 7,4 тыс. человек. Утром в поселке температура опустилась до минус 42 градусов.