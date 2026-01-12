В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призывают зайти в помещение и отойти от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 12 января. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Внимание! Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал он в своем Telegram-канале.