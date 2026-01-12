В Кузбассе у местного жителя изъяли около 1 кг сильнейшего наркотика

Кемеровчанин перевозил "слоновий транквилизатор", который сильнее героина в 5 тыс. раз, на такси

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 12 января. /ТАСС/. Житель Кемеровской области, который перевозил около 1 кг карфентанила ("слоновьего транквилизатора" - наркотика, смертельной дозой которого может стать один микрограмм), задержан. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Кемерово получили информацию о том, что на территории областного центра планируется сбыт крупной партии запрещенных веществ. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели оперативное мероприятие, в результате которого задержали 37-летнего кемеровчанина, когда тот подъезжал к областному центру на такси", - сообщили в главке.

Во время досмотра из сумки подозреваемого изъяли сверток с карфентанилом общей массой около 1 кг, что является особо крупным размером. В мобильном телефоне обнаружили информацию, свидетельствующую о причастности задержанного к сбыту наркотиков.

"Полицейские установили, что запрещенное вещество драгдилер приобрел для дальнейшего сбыта на территории областного центра", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишения свободы. На время следствия мужчина заключен под стражу.

Карфентанил (известный также как "слоновий транквилизатор") - один из самых мощных опиоидов, известных человеку. Одного микрограмма достаточно, чтобы вызвать смертельное отравление. По своему воздействию на организм он сильнее героина в 5 тыс. раз.