ТАСС: экс-глава совета директоров ФК "Локомотив" связан с заказными убийствами

Сергей Липатов фигурирует в деле миллиардера Валерия Цимбаева

Редакция сайта ТАСС

Сергей Липатов © Астапкович Владимир/ ТАСС

МОСКВА, 12 января./ТАСС/. Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов связан с уголовным делом о заказных убийствах миллиардера Валерия Цимбаева. Это следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования по данному уголовному делу в отношении фигурантов уголовного дела, а именно Липатова С. В, Рамазанова О. Д., Цимбаева В. М.", - отмечается в документе.

По версии следствия, обвиняемый действовал совместно с бывшим сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, бывшим военнослужащим Павлом Христевым, бывшим сотрудником 5-го отдела РУОП Леонидом Ракогоном, а также неким Олегом Михалевым. Как полагают следователи, все эти люди получили деньги от Липатова за убийство директора юридической фирмы "Инюрконсалт", советника главы Министерства путей сообщения РФ Александра Фоминова.

Липатов, помимо руководящей должности в "Локомотиве", занимал пост председателя совета директоров "Транстелекома" и был совладельцем Межтрастбанка.