Глава МВБ США считает инцидент в Миннеаполисе актом внутреннего терроризма

Кристи Ноэм подчеркнула, что погибшая женщина использовала свой автомобиль в качестве оружия

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что действия женщины, застреленной правоохранителями во время операции против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе (штат Миннесота), следует расценивать как акт внутреннего терроризма.

"Нельзя подменять факты только потому, что они вам не нравятся. То, что произошло в Миннеаполисе, было актом внутреннего терроризма. Подобные акты внутреннего терроризма должны осуждаться каждым политиком и должностным лицом", - сказала Ноэм в эфире телеканала CNN.

Она подчеркнула, что погибшая женщина использовала свой автомобиль в качестве оружия. Действия правоохранителей, с точки зрения министра, следует рассматривать как акт самообороны.

Инцидент произошел в Миннеаполисе во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. Женщина умерла от полученных ранений.

Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты написал в социальной сети X, что обеспечит проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего. В свою очередь министр внутренних дел США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе.