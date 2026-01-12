В Приморье завели дело о незаконном отчуждении земли площадью 1800 кв. м

Общий ущерб муниципальному имуществу оценивают в 3,3 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекшем незаконное отчуждение земельного участка площадью 1800 кв. м в Уссурийске, направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника управления градостроительства администрации Уссурийского городского округа <…> По версии следствия, в 2024 году обвиняемый, используя свое служебное положение, незаконно выдал разрешение на строительство склада хозяйственных товаров на земельном участке площадью более 1800 кв. м в районе улицы Некрасова в Уссурийске", - рассказали в пресс-службе.

В надзорном ведомстве отметили, что созданные обвиняемым условия позволили выкупить землю без торгов, а общий ущерб муниципальному имуществу оценивается в 3,3 млн рублей.

"Его действия создали формальные основания для выкупа земельного участка коммерческой организацией в приоритетном порядке: без проведения торгов и по льготной цене, составлявшей лишь 30% от его кадастровой стоимости", - пояснили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре добавили, что ведомство потребовало от обвиняемого возместить ущерб. Дело поступит в Уссурийский районный суд, одновременно арбитражный суд решает вопрос о возврате участка в собственность муниципалитета.