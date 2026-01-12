В ЛНР от агрессии ВСУ погибли три сотрудника МЧС в 2025 году

Еще 25 пострадали

ЛУГАНСК, 12 января. /ТАСС/. Три сотрудника ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике в 2025 году погибли в результате агрессии Вооруженных сил Украины. Еще 25 получили ранения, сообщил ТАСС начальник ГУ МЧС России по ЛНР генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

"Всего за 2025 год пострадали 25 сотрудников [ведомства], погибли 3", - сказал он.

Кацавалов уточнил, что в боевых расчетах ведомства находятся бронированные автомобили, сотрудники МЧС обеспечены средствами индивидуальной бронезащиты и радиоэлектронной борьбы. "Осуществляется выезд с наличием портативных устройств для обнаружения дронов "Булат", а также проводится дополнительная подготовка сотрудников к работе в условиях повышенной опасности", - добавил он.

Ранее Кацавалов сообщал ТАСС, что украинские войска в 2025 году 11 раз нанесли удары по машинам ведомства, в результате чего были повреждены восемь из них.