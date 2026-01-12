ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью почти 30 БПЛА за сутки

Также по региону было выпущено более 13 боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью около 30 беспилотников и выпустили более 13 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселкам Горьковский, Чапаевский, селам Безымено, Глотово и Козинка выпущено 4 боеприпаса в ходе двух обстрелов и нанесены удары 8 беспилотников, один из которых сбит. В селе Глотово поврежден автомобиль, в поселке Чапаевский - 2 квартиры в многоквартирном доме", - написали в оперштабе.

По Белгородскому, Валуйскому и Волоконовскому округам ВСУ выпустили три беспилотника, последствий нет. Краснояружский округ атакован с помощью 15 БПЛА и 10 боеприпасов, повреждены 2 частных дома и хозпостройка.

Шебекинский округ ВСУ атаковали с помощью трех беспилотников, поврежден автомобиль и гараж на территории домовладения.