В Лос-Анджелесе грузовик въехал в протестующих в поддержку Ирана

Пострадали три человека, участники митинга избили водителя до того, как его задержали

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Грузовик въехал в участников демонстрации в поддержку иранских протестующих в Лос-Анджелесе, водитель был задержан. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По ее информации, инцидент произошел в воскресенье в районе Вествуд, где собрались порядка 3 тыс. митингующих. По данным городской пожарной службы, машина сбила одного человека, который не получил серьезных травм. Кроме того, двум участникам демонстрации провели медицинское обследование на месте происшествия, они отказались от дальнейшей помощи врачей.

Водитель грузовика был избит протестующими, прежде чем сотрудники правоохранительных органов задержали его. По словам капитана полиции Лос-Анджелеса Ричарда Гэбэлдона, он получил травмы. Гэбэлдон отметил, что преступнику, ранее не имевшему судимости, может быть предъявлено обвинение в нападении с применением смертельного оружия.

Помощник генпрокурора США Билл Эссайли заявил, что американское министерство юстиции осведомлено об инциденте, а на месте происшествия работают сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). "ФБР находится на месте происшествия и работает с полицией Лос-Анджелеса, чтобы определить мотивы водителя. Ведется расследование, и мы будем информировать общественность по мере поступления дополнительной информации", - написал он в X.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

По последним данным, в результате действий погромщиков в разных частях страны погибли не менее 38 представителей правоохранительных органов Ирана.