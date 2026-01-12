В Петербурге ректора частного вуза будут судить за легализацию мигрантов

Все фиктивные учебные визы иностранцев аннулированы, а сами они внесены в реестр контролируемых лиц

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении ректора частного вуза и двух его предполагаемых подельников, которые обвиняются в организации незаконной миграции в Россию более 500 иностранцев, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Полученный от преступной деятельности доход в размере свыше 40 млн рублей фигуранты, считает следствие, легализовали через мнимые сделки.

"Следствием предварительно установлено, что обвиняемые искали иностранцев, которые желали продлить срок пребывания на территории Российской Федерации. Для получения разрешительных документов им, по версии следствия, предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учет. По такой схеме в период с января 2020 года по ноябрь 2024 года обвиняемые легализовали 501 гражданина из государств дальнего и ближнего зарубежья", - говорится в сообщении.

Как следует из материалов дела, на скамью подсудимых отправятся 46-летний ректор Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института, 53-летний предприниматель, а также уроженец государства Ближнего Востока, имеющий тройное гражданство.

О задержании фигурантов ТАСС сообщал в ноябре 2024 года. Тогда они были заключены под стражу, а позже переведены под домашний арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Как отметили в полиции, все фиктивные учебные визы иностранцев к настоящему времени аннулированы, а сами они внесены в реестр контролируемых лиц.