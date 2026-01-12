В Черниговской области обесточена часть населенных пунктов
06:31
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Часть населенных пунктов Новгород-Северского района Черниговской области Украины обесточена из-за повреждения энергообъекта. Об этом сообщила компания "Черниговоблэнерго".
"Поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточен ряд населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Вечером 11 января украинские СМИ сообщали о взрывах в Чернигове во время воздушной тревоги. В ночь на 12 января в регионе также действовал режим предупреждения об угрозе с воздуха.