Сторона обвинения в Армении требует ареста Карапетяна

Адвокат бизнесмена Арам Вардеванян счел неоправданными такие ходатайства обвинения, отметив, что к Самвелу Карапетяну и так применены все возможные дополнительные ограничения

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 12 января. /ТАСС/. Сторона обвинения подала апелляцию на решение армянского суда о домашнем аресте российского бизнесмена Самвела Карапетяна, которого обвиняют в призывах к захвату власти в республике, требуя вновь заключить его под стражу. Об этом сообщил один из адвокатов бизнесмена Арам Вардеванян.

"5 января 2026 года, то есть в первый рабочий день 2026 года, Генеральная прокуратура и Следственный комитет предприняли два действия: подали апелляцию на решение о домашнем аресте Самвела Карапетяна, представив ходатайство-требование об обязательном заключении Самвела Карапетяна под стражу; отклонили прошение Самвела Карапетяна о посещении могилы отца в день поминовения усопших", - написал адвокат в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вардеванян счел неоправданными такие ходатайства обвинения, отметив, что к Карапетяну и так применены все возможные дополнительные ограничения.

Адвокат подчеркнул, что юридическая команда Карапетяна также подала и будет продолжать подавать апелляции на решение о домашнем аресте, добиваясь его освобождения.

11 декабря Апелляционный антикоррупционный суд отклонил жалобу защиты Карапетяна о незаконности продления ареста в качестве меры пресечения. 24 декабря защита Карапетяна подала кассационные жалобы на решение Апелляционного суда. 30 декабря суд одобрил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Карапетяну с ареста на домашний арест.

Арест Карапетяна

18 июня 2025 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали Карапетяна. Ему инкриминируют публичные призывы к захвату власти. Бизнесмен вину не признает. Ереванский суд арестовал его на два месяца и потом неоднократно продлевал арест. После этого в отношении бизнеса Карапетяна начались проверки, на время был закрыт ряд пиццерий ООО "Пицца Ташир" в Ереване и областях страны. Кроме того, власти инициировали процесс национализации ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащего Карапетяну.

Ранее Совет защиты Карапетяна сообщил, что 22 июля 2025 года чрезвычайный арбитраж, назначенный Арбитражным институтом Торговой палаты Стокгольма, обязал правительство Армении воздержаться от шагов, направленных на экспроприацию "Электрических сетей Армении". В правительстве республики заявили, что по вопросу "Электросетей" приоритет отдадут национальному законодательству.

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании 17 ноября 2025 года лишила "Электрические сети Армении" лицензии. В течение последующих трех месяцев должна быть определена дальнейшая судьба компании. Как заявили в КРОУ, либо владелец и государство договорятся о процедуре передачи компании государству, либо компания перейдет под госконтроль.