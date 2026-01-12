В Бурятии пресекли работу криптофермы, причинившей ущерб в 3 млн рублей

Организаторам избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли работу мобильной майнинг-фермы в Бурятии, причинившей ущерб в 3 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Бурятии похитители электроэнергии создали мобильную криптоферму, чтобы передвигаться вдоль линий электропередач и нелегально подключаться к энергосетям. За несколько дней работы они успели причинить ущерб на сумму около 3 млн рублей", - написала она в своем Telegram-канале, добавив, что полицейские пресекли эту противоправную деятельность.

Волк добавила, что трое местных жителей поместили в кузов грузового автомобиля около сотни единиц оборудования для добычи криптовалюты. К незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще двоих мужчин, которые подключали аппаратуру и управляли грузовиком.

"Полицейские задержали пятерых подозреваемых при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. По местам жительства задержанных в ходе обысков изъято майнинговое оборудование, деньги в сумме около 6,5 млн рублей, блокноты с записями и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ. В отношении организаторов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении участников - в виде подписки о невыезде.