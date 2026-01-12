Развожаев: ВСУ дважды атаковали Севастополь

Повреждены два многоквартирных дома и автомобили

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. ВСУ пытались атаковать Севастополь беспилотниками дважды вечером и в ночь на 12 января, повреждены два многоквартирных дома и автомобили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

"За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили четыре БПЛА. По предварительной информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация: в Балаклаве (город в составе Севастополя - прим. ТАСС) осколками повреждено два окна в двух многоквартирных жилых домах и посечена стена фасада дома", - написал он, добавив, что также осколками посекло два автомобиля.

Развожаев отметил, что на территории детского сада в Балаклаве обнаружены мелкие осколки от сбитого БПЛА. На место выехали спасатели, собрали небольшое количество мелких фрагментов, повреждений здания не зафиксировано.

По данным губернатора, пострадавших в результате атаки нет.